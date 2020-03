La crise du coronavirus pèse lourdement sur les activités des sociétés de taxi.

La fédération GTL réclame dès lors un accès à l'indemnité passerelle pour les entreprises qui se retrouvent sans activité, ainsi qu'un soutien financier et des moyens de protection pour celles qui restent actives. "Des taxis dans les villes en passant par les nombreuses navettes aéroport et les services de transport de personnes pour les entreprises: pour la majorité de ces sociétés, la pandémie de Covid-19 signifie un arrêt total de leurs activités", souligne le Groupement national des entreprises de voitures de Taxis et de Location avec chauffeur (GTL), qui évoque une baisse de chiffre d'affaires de 95% sur les deux dernières semaines.

"Le chômage économique aide, mais ce n'est pas suffisant (...) Il y a trop de coûts fixes pour ne pas tomber dans le rouge", assure le groupement.

"Puisque les autorités obligent les entreprises de taxis à fonctionner, elles n'ont pas droit à une prime de fermeture. Et pour les entreprises qui effectuent encore des courses, l'activité est trop faible pour être rentable", s'inquiète le GTL.

Ce dernier réclame donc aux gouvernements l'octroi de la prime de fermeture régionale aux entreprises de taxis et de LVC qui n'ont effectivement plus d'activité, ainsi que des mesures spécifiques de soutien pour les entreprises qui n'ont pas complètement fermé pour assurer le transport de personnes pour les secteurs essentiels.