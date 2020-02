L'équipementier télécoms suédois Ericsson, l'un des principaux fournisseurs des opérateurs dans le monde, a annoncé vendredi qu'il annulait sa présence au salon mondial du mobile (MWC) de Barcelone, afin d'assurer "la santé et la sécurité de ses employés et visiteurs" face au nouveau coronavirus.

Il s'agit du deuxième retrait d'importance, après celui du sud-coréen LG, pour la grand-messe annuelle de la téléphonie mobile, alors que plusieurs groupes chinois, parmi lesquels ZTE et Huawei, ont annoncé de leur côté des mesures préventives draconiennes pour leurs équipes qui se déplaceront en Espagne pour l'occasion.

"La santé et la sécurité de nos employés, clients et autres parties prenantes est notre principale priorité. Ce n'est pas une décision que nous avons prise à la légère, nous attendions avec impatience la possibilité de montrer nos dernières innovations au MWC. C'est dommage mais nous pensons qu'il s'agit de la décision la plus responsable", a expliqué le PDG de l'équipementier, Börje Ekholm, cité dans le communiqué.

L'association mondiale des opérateurs télécoms (GSMA), organisatrice du MWC, n'a pas tardé à réagir à l'annonce, regrettant, dans un communiqué, "la décision d'Ericsson de ne pas assister au MWC cette année, dans la mesure où il s'agit d'un acteur important de notre écosystème".

"La décision d'Ericsson a d'ores et déjà un impact sur notre présence et pourrait en avoir un plus important à l'avenir", a ajouté la GSMA qui ajoute "surveiller et évaluer l'impact potentiel du coronavirus sur le MWC", assurant placer "la santé et la sécurité de nos exposants, visiteurs et personnel au sommet de nos préoccupations".

Ericsson dispose traditionnellement d'un des stands les plus étendus au salon de Barcelone et regroupe chaque année ses principales annonces produits à l'occasion de cet événement, considéré comme le plus important pour l'industrie des télécoms.

LG avait déjà expliqué mercredi vouloir éviter le "risque d'exposer des centaines d'employés de LG à des voyages internationaux déjà soumis à des restrictions alors que le virus continue de se propager par delà des frontières".

Dans un communiqué, un autre exposant important du MWC, l'équipementier finlandais Nokia, a assuré "surveiller de près" l'évolution du virus avant de décider de modifier ou non "ses plans pour le MWC, selon l'évolution de la situation. (...) Pour l'heure, nous maintenons notre présence mais rien n'est figé".

Parmi les autres exposants, les chinois Huawei et ZTE ont d'ores et déjà décidé d'imposer un isolement d'au moins deux semaines à leurs personnels venant de Chine à leur arrivée en Espagne.

Le MWC, qui doit se tenir du 24 au 27 février, attire chaque année plus de 109.000 personnes venant du monde entier.