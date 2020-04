Le trafic aérien mondial a enregistré en mars une baisse "historique" de 52,9% sur un an, annonce mercredi l'Association internationale du transport aérien (Iata). Un phénomène qui reflète l'impact des mesures prises par les gouvernements pour ralentir la propagation du Covid-19.

En termes corrigés des variations saisonnières, le nombre total de passagers est revenu à des niveaux qui n'avaient plus été observés depuis 2006.

La capacité en mars a diminué de 36,2% et le taux de remplissage a chuté de 21,4 points de pourcentage pour atteindre 60,6%, détaille l'Iata.

"Mars a été un mois désastreux pour l'aviation", résume Alexandre de Juniac, patron de l'Iata. Les compagnies aériennes ont progressivement ressenti l'impact croissant des fermetures de frontières et des restrictions de mobilité liées au Covid-19, y compris sur leurs marchés domestiques, explique-t-il.

La demande a été au même niveau que celle recensée en 2006, mais avec le double de flotte et de salariés. "Pire, nous savons que la situation s'est encore détériorée en avril et la plupart des signes n'indiquent qu'une lente reprise", met en garde Alexandre de Juniac.

"L'industrie est en chute libre et nous n'avons pas touché le fond. Mais il viendra un moment, je l'espère, où les autorités seront prêtes à commencer à assouplir les restrictions de voyage et à ouvrir les frontières", poursuit le patron de l'Iata. Selon lui, il est "impératif" que les gouvernements travaillent dès maintenant avec l'industrie pour se préparer à ce jour. "C'est la seule façon de garantir que nous avons mis en place des mesures pour assurer la sécurité des passagers pendant leur voyage et rassurer les gouvernements sur le fait que l'aviation ne sera pas un vecteur de propagation de la maladie", conclut-il.