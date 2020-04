Les compagnies aériennes du groupe allemand Lufthansa n'effectueront pas ou alors un nombre limité de vols réguliers jusque mi-mai. Après l'annonce il y a 10 jours de Brussels Airlines, les autres filiales du groupe ont embrayé le pas et annoncé jeudi prolonger leurs mesures. Austrian Airlines a fait savoir jeudi matin qu'elle reconduirait une fois de plus la suspension de ses vols réguliers pour deux semaines supplémentaires, à savoir jusqu'au 17 mai au moins.

Plus tard, Lufthansa, Swiss et Eurowings ont suivi: ils prolongent l'offre minimale (à savoir l'offre de rapatriement) jusqu'au 17 mai certainement. Lufthansa par exemple va encore proposer 15 vols intercontinentaux par semaine et une quarantaine de vols à travers l'Europe.

Brussels Airlines avait déjà annoncé il y a une dizaine de jours qu'elle ne reprendrait pas ses vols réguliers avant le 15 mai.