Base, Orange Belgium, Proximus, Scarlet, Telenet et Voo ont décidé de réduire les coûts des appels et SMS passés par le centre d'appel Covid-19 Track & Trace, destiné à tracer le coronavirus en Belgique, annonce mardi Proximus dans un communiqué. Les frais de terminaison et d'interconnexion ne seront pas facturés. La décision vaudra "aussi longtemps que ce centre d'appel est nécessaire pour lutter contre la pandémie Covid-19". Ce centre d'appel doit contacter "de façon proactive les résidents belges ayant été testés positifs au Covid-19 ainsi que les résidents belges avec lesquels ils auraient récemment été en contact", rappelle Proximus. Il pourra employer jusqu'à 2.000 personnes. Le volume d'appels et SMS "s'annonce particulièrement élevé".

C'est pourquoi les frais de terminaison et interconnexion ne seront pas facturés "ce qui se traduira par une réduction significative des coûts opérationnels de ce centre, géré par le gouvernement".

Les opérateurs télécom disent espérer "que la mise en place de ce nouvel outil permettra de maintenir un contrôle efficace de la propagation du Covid-19". Ils se réjouissent de pouvoir soutenir l'initiative et considèrent leur aide comme "faisant partie intégrante de leur responsabilité sociétale en tant qu'entreprise et de (leur) solidarité".