Les syndicats sont partagés quant à la bouée de sauvetage accordée par le gouvernement à la société de manutention aéroportuaire Aviapartner.

"Si cela fonctionne, on se réjouira pour les travailleurs, mais nous sommes également fâchés que ce soutien arrive si tard. Une telle initiative prise quelques semaines plus tôt aurait pu sauver 1.500 emplois chez Swissport", réagit le secrétaire du syndicat libéral Fouad Bougrine. Un accord de principe a été trouvé au sein du gouvernement pour un prêt de 20 à 25 millions d'euros à Aviapartner via la Société fédérale de participations et d'investissement, a rapporté mercredi la presse. Le plan doit encore être approuvé par la Commission européenne.

Après la faillite de Swissport, Aviapartner est désormais le seul manutentionnaire actif à Brussels Airport. Sa chute pourrait causer le chaos à l'aéroport.

"C'est un sentiment particulier. Il est évident que cet apport d'argent est une bonne nouvelle, mais Aviapartner se trouverait, avec quelques semaines de décalage, dans la même situation que Swissport. On peut donc se demander si ce prêt sera suffisant pour sauver l'entreprise", commente M. Bougrine. "Et pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas pris la même initiative pour Swissport? Ses 1.500 travailleurs ont-ils moins de valeur que ceux d'Aviapartner?", s'interroge le syndicaliste.