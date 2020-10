Le parc animalier ne pourra donc pas accueillir de visiteurs pour une journée ou un séjour jusqu'au 11 novembre inclus. La réouverture est provisoirement programmée pour le 14 décembre prochain, annonce-t-il sur son site internet samedi. Tous les parcs animaliers et jardins zoologiques doivent fermer à partir de lundi. Le parc de Brugelette devait normalement fermer ses portes du 11 novembre jusqu'en décembre.

La validité des tickets est automatiquement prolongée et les visiteurs pourront s'y rendre le jour de leur choix entre le 14 décembre et le 03 janvier ou entre le 13 février et le 19 mars.

Les personnes qui devaient passer un séjour à Pairi Daiza entre le 2 novembre et le 10 novembre seront contactées pour l'organiser à une date ultérieure. Elles bénéficieront d'un bon à valoir correspondant à la valeur du séjour initialement réservé et valable pour une durée de 12 mois.

La validité des 'Pass Tourisme Wallonie' distribués début octobre a, elle, été prolongée jusqu'au 31 décembre, précise encore le parc animalier.