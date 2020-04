Les employés de plusieurs super et hypermarchés Carrefour ont débrayé ce vendredi matin.

Le personnel, informé des propositions de l'enseigne pour revaloriser leur pouvoir d'achat en cette période de crise sanitaire, les a rejetées et a décidé de ne pas ouvrir les magasins.

Les hypermarchés de Drogenbos, Auderghem, Wavre, Kraainem, Evere ainsi que les supermarchés de Gosselies, Berchem et Etterbeek (Cour Saint-Michel) sont fermés. Le Carrefour Market Europe de Woluwe/Etterbeek, et celui de Bergman n'ont pas ouverts non plus.



Les employés du Carrefour d'Ans ont rejeté le préaccord mais le magasin reste ouvert.