Qatar Airways a averti mardi que la compagnie n'échapperait pas à de "nombreux" licenciements alors que la demande pour le transport aérien s'est effondrée pour cause de pandémie liée au nouveau coronavirus, selon une note interne consultée par l'AFP. En mars, la compagnie aérienne du Golfe desservait encore 170 destinations avec 234 appareils. Elle n'en dessert plus que 35.

L'Association internationale du transport aérien (IATA) a pronostiqué le mois dernier une chute de plus de 50% du trafic aérien au Moyen Orient et en Afrique du Nord cette année, à cause de la pandémie de Covid-19.

"La vérité, c'est que nous ne pouvons tout simplement plus nous permettre d'avoir autant d'employés qu'aujourd'hui, et que nous devrons procéder à de nombreux licenciements, y compris au sein du personnel navigant", a écrit le directeur exécutif de Qatar Airways, Abkar al-Baker, dans une note à ce dernier datée de lundi.

La note ne précise pas combien des quelque 30.000 employés seraient menacés.