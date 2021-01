Libre Eco week-end |

En ce début d’année 2021, nous avons presque un an de recul pour analyser les événements qui ont bouleversé l’économie et la finance en 2020. Il y a des enseignements à tirer de ces épisodes inédits. "La première constatation que l’on peut faire est l’interaction étroite entre la santé et l’économie. On ne peut opposer l’une à l’autre. La santé est souvent perçue comme un coût alors qu’elle est apparue comme une condition pour le bon fonctionnement de l’économie", note Etienne de Callataÿ, cofondateur d’Orcadia Asset Management.