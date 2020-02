Agoria, la fédération technologique de Belgique lance ce vendredi un numéro vert pour les entreprises de son secteur qui cherchent des réponses à des questions sociales, juridiques et économiques liées au coronavirus.

Le numéro 0800 85 219 est accessible du lundi au vendredi de 9 à 17 heures.

"Il ne s'agit pas d'une simple hotline", précise Marc Lambotte, le CEO d'Agoria, dans un communiqué. "Le point d’information s’adresse aux entreprises qui recherchent des réponses spécifiques à des questions qui ne seraient pas encore traitées sur le site internet d’Agoria (www.agoria.be) ou qui veulent échanger des expériences avec d’autres entreprises."

Sur le site d'Agoria, les entrepreneurs peuvent déjà trouver des réponses à des questions telles que :



"Qu'en est-il des contrats en cours qui ne pourront éventuellement pas être exécutés ? Un employeur peut-il demander l'état de santé d'un travailleur ? Si mon entreprise ne peut pas fonctionner correctement par manque de pièces ou de travailleurs, puis-je récupérer les dommages auprès d'un assureur ? Puis-je obliger mes travailleurs à répondre à la question de savoir s’ils ont effectué un voyage privé dans une région touchée ? En tant qu'employeur, puis-je prendre des mesures de quarantaine préventives ? Est-il encore responsable d’envoyer des travailleurs à l’étranger ? Puis-je annuler des contrats avec des fournisseurs sans frais, s'ils ne peuvent plus livrer à temps ? Puis-je mettre des fournisseurs ou transporteurs en demeure ?"

Le secteur technologique belge est sévèrement touché par l’épidémie du coronavirus. C’est ce qui ressort d’une enquête menée par Agoria auprès de 60 de ses membres. La moitié des répondants at fait état d’un arrêt de la production en Chine ou dans le reste de l’Asie et deux tiers d’entre eux signalent des perturbations dans les livraisons de pièces de la Chine vers la Belgique. Environ trois quarts des entreprises s’attendent à des problèmes supplémentaires, tant au niveau de la production en Chine et dans le reste de l’Asie qu’au niveau de l’approvisionnement vers la Belgique.



La perturbation de la chaîne logistique constitue le plus gros problème pour les entreprises sondées. Le transport s’effectue traditionnellement par bateau ou par train mais, la frontière entre la Chine et la Russie étant fermée, les liaisons ferroviaires sont interrompues. Quant aux navires, ils restent également à quai, indique Agoria.