Le centre d'expertise flamand pour l'alcool et les autres drogues (VAD) regrette que la chaîne de supermarchés Colruyt propose de susbstantielles promotions sur la bière, alors que les experts ont appelé à ne pas faire de publicité pour l'alcool durant la crise du coronavirus. Le VAD a appelé à ne temporairement plus faire de publicité pour des boissons alcoolisées ni à accorder de réductions sur celles-ci. Le VAD dit en effet recevoir plus de témoignages de personnes qui perdent le contrôle sur leur consommation d'alcool en cette période de confinement.

Colruyt annonce en première page de son dernier dépliant publicitaire des ristournes allant jusqu'à 25% à l'achat de plusieurs bacs de bière.

Colruyt se défend en expliquant que la promotion avait déjà été décidée avant le 18 mars avec le fournisseur et que les dépliants avaient déjà été imprimés et envoyés à Bpost. Mais l'enseigne reconnaît que le prochain folder contiendra également une promotion sur des boissons alcoolisées.