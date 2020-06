Les Belges vont pouvoir rejoindre les villages de l’espace Schengen à partir du début du mois de juillet. Et y retrouver les points forts, les "must" du groupe.

La beauté des sites, les cours de tir à l’arc ou de catamaran, la convivialité des apéros au bord de la piscine, en famille ou entre amis, le confort et la détente, les buffets bien garnis, les soirées qui se terminent par des crazy signs dansés “tous ensemble” : est-ce qu’on va retrouver tout cela et plus encore au Club Med cet été, au temps du corona ? Autant d’éléments, parmi d’autres, qui font l’“expérience Club Med”. Et cela depuis 70 ans.