Fermeture de rayons en grandes surfaces pour tacler la concurrence déloyale: bénéfique pour les multinationales de l'e-commerce ? Entreprises & Start-up Antonin Marsac

© AFP

"Les rayons des grandes surfaces qui sont en concurrence avec les petits commerces fermés doivent être vides, pour permettre aux commerçants de vendre via take away et click and collect", a communiqué le ministre fédéral en charge des PME et des indépendants, David Clarinval (MR), sur sa page Facebook, avant que toutes les mesures concernant les magasins soient officialisées au Moniteur belge.