La campagne de financement participatif de Cowboy prend des allures complètement folles et atteint des sommets.

Douze minutes, c'est le temps record qu'il a fallu à la start-up de vélos électriques intelligents Cowboy pour récolter 1,2 million de livres britanniques (1,4 million d'euros), soit son objectif initial, au premier jour de sa campagne de financement participatif. Via cette campagne, l'entreprise souhaite tripler ses ventes en 2020.

Deux jours à peine après le début de ce "crowdfunding", la start-up belge a désormais recueilli 3 millions d'euros. Notons que la cagnotte n'est pas encore ouverte au grand public : pour le moment seul les 45.000 membres de la communauté pouvaient investir.

Fondée en janvier 2017 par trois entrepreneurs belges, la société a franchi le cap symbolique du million d'euros de chiffre d'affaires en seulement quatre mois et est désormais implantée -en plus de chez nous- en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, en Autriche, au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie.