Et de quatre ! Cowboy, start-up belge fondée en 2017 par un jeune trio d’entrepreneurs, en est à la quatrième génération de son vélo électrique connecté. Un peu à l’image de l’iPhone (dont Apple abreuve ses aficionados de nouveautés à intervalles réguliers), Cowboy tient sa communauté en haleine en sortant, chaque année, un nouveau modèle qui se veut toujours plus design et plus connecté. Là où le Cowboy 3 se profilait davantage comme une évolution des deux premiers modèles, la nouvelle monture apporte des éléments de rupture qui devraient, potentiellement, élargir la cible commerciale de la pépite bruxelloise.