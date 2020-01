La start-up belge de vélos électriques connectés termine ce mardi sa campagne sur Crowdcube, la plateforme de financement participatif britannique. Cowboy a récolté en un mois près de 4 millions de livres sterling, soit 4,6 millions d’euros.

Les précédentes levées de fonds étaient destinées aux investisseurs institutionnels et non aux particuliers. "C’est là que réside la principale différence", explique Adrien Roose, le CEO de Cowboy. "On a pu observer à quel point une campagne de financement participatif est fédérateur pour une communauté" (qui compte 45.000 membres, NdlR.)