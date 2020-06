Crise sanitaire: "La solution à certains de nos problèmes pourrait être trouvée en Afrique" © JC Guillaume Entreprises & Start-up Vincent Slits

Continuer à assurer les projets de développement sur le terrain dans une vingtaine de pays africains tout en assurant la protection du personnel sur place. Telle a été la mission prioritaire depuis le début de la crise du coronavirus de Jean Van Wetter, managing director d’Enabel, l’Agence belge de développement. Société anonyme de droit public, Enabel, c’est 1 500 personnes au total (dont 180 dans les bureaux à Bruxelles), 45 nationalités différentes et au total 150 projets de coopération bilatérale dans 20 pays d’Afrique du Nord, centrale et de l’Est. Budget annuel : 236 millions d’euros dans cinq domaines stratégiques : la paix et la sécurité, le changement climatique, les inégalités sociales et économiques, la migration et l’urbanisation.