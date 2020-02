“Du petit opticien à la grande société cotée en Bourse, tout le monde est désormais la cible potentielle de cyberattaqu e, explique Alain Rasschaert, responsable cybersécurité pour la Belgique et la France de l’entreprise japonaise Fujitsu. Parfois cela impacte l’activité de l’entreprise pendant des semaines, comme cela a été le cas pour Picanol. Les conséquences financières sont souvent importantes” . D’après M. Rasschaert, le grand public ne connaît que le sommet de l’iceberg : seules les attaques informatiques touchant les grandes entreprises sont médiatisées. “Or les plus violemment touchés sont les petits indépendants qui sont mal formés et paniquent souvent devant les demandes de rançon des hackers.” Les entreprises courent donc après des experts en cybersécurité. Mais les profils sont rares en Belgique et se monnaient à prix d’or. Un partenariat public-privé a permis à douze demandeurs d’emploi bruxellois d’accéder à ce métier.