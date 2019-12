Il trône sur la porte d’Aubel. Un pot vert et bleu, de deux mètres de haut et de large, brode le toit de l’établissement. Pas de doute. Ici, on prépare le "vrai sirop de Liège", pas un autre. Depuis plus de 117 ans, les Meurens se succèdent à la barre de l’entreprise. D’abord Clément, et puis Clément et encore Clément.

Pour la série "Dans le secret des lieux", La Libre est allée visiter la société. Reportage.