Au travers le programme "Solvay One Dignity", le groupe belge renforcer son engagement "pour éliminer toute forme de discrimination et cultiver un environnement inclusif et diversifié qui favorise l'égalité des chances pour les employés de tous les milieux, âges, sexes, nationalités, ethnies, religions, orientations sexuelles, identités et capacités."

Parmi les nouveaux objectifs, Solvay veut notamment assurer un recrutement équitable, veiller à ce que tous les employés "se sentent en confiance pour dénoncer des comportements non inclusifs qui contredisent les principes de l'entreprise" et accélérer la parité hommes/femmes à tous les niveaux intermédiaires et supérieurs d'ici 2030 "tout en comblant les éventuels écarts de rémunération indésirables".

Solvay annonce dans la foulée la nomination de Nathalie van Ypersele en tant que "Chief Diversity, Equity and Inclusion Officer, (DEI)".