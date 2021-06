Le groupe automobile allemand Daimler, propriétaire de Mercedes-Benz, va réduire la taille de son réseau et souhaite céder à des investisseurs 25 showrooms et ateliers en Belgique, au Royaume-Uni et en Espagne, rapporte le journal allemand Handelsblatt. L'information a été confirmée par Daimler. L'objectif de la manœuvre est de réduire les coûts. La vente pourrait rapporter 30 à 40 millions d'euros par site, soit jusqu'à un milliard d'euros au total.

Changement de propriétaire ne signifie pas fermeture, insiste Daimler. "Lors des négociations avec les parties intéressées, l'activité à long terme et la poursuite des activités de Mercedes-Benz sur ces lieux auront la pus haute priorité", souligne un porte-parole du groupe automobile. Selon le Handelsblatt, les 25 sites en question emploient quelque 2 800 personnes.

Daimler n'est pas le premier groupe automobile à réexaminer son réseau. Il y a deux semaines, Stellantis (Peugeot-Citroën, Fiat Chrysler) a dénoncé les contrats avec tous ses concessionnaires européens, dont 80 en Belgique et au Luxembourg.

Deux tendances rendent les concessions physiques moins indispensables : l'essor des ventes en ligne et celui des voitures électriques, qui demandent moins d'entretien que les voitures thermiques.