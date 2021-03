La crise, la récession, la dette, les efforts ? Pas pour tout le monde. Au casino du capitalisme a émergé un nouveau vainqueur permanent. Un inconnu du grand public, nommé Daniel Julien. Le chanceux, 68 ans, est le fondateur et PDG de Teleperformance, discret géant français de la «relation client». C’est à cette société que de nombreuses entreprises dans le monde sous-traitent leurs centres d’appels, leurs SAV et leurs robots automatisés chargés de répondre aux demandes des consommateurs. Les affaires vont bien, et même de mieux en mieux avec le Covid : le chiffre d’affaires de Teleperformance a grimpé de 7 % en 2020, pour finir à 5,7 milliards d’euros. La boîte a fait son entrée au CAC 40 l’an dernier. Un accomplissement symbolique, pour une incontestable réussite entrepreneuriale.

Le plus beau des succès justifie-t-il des rémunérations totalement décomplexées ? La machine à sous boursière n’en finit plus de régaler Daniel Julien. Selon des documents comptables de Teleperformance, le prodigieux PDG a été payé – âmes sensibles s’abstenir – 17 millions d’euros en 2020. L’arrivée de la boîte dans le CAC 40 a été célébrée en fanfare sur le compte du patron : cette super-gratification a été rendue possible grâce une augmentation de l’intéressé de 3,8 millions d’euros, sur l’année. Car l’homme d’affaires, décidément verni, avait déjà perçu 13,2 millions d’euros en 2019. A l’occasion, il avait été classé par le cabinet Proxinvest parmi les cinq grands patrons les mieux payés de France, loin devant Bernard Arnault, le modeste PDG de LVMH (8 millions d’euros «seulement»). On n’avait pas compris alors que la situation était appelée à se reproduire pour Daniel Julien.

«Actions de performance»

Quelle naïveté. Le boss de Teleperformance, installé aux Etats-Unis et payé par une filiale américaine, a donc officiellement touché 17 millions d’euros en 2020. Une politique de rémunération approuvée lors de la dernière assemblée générale à 94 %, par les actionnaires de l’entreprise, qui auront à se prononcer à nouveau le 22 avril. Sur ces 17 millions d’euros, 2,3 millions sont versés à Daniel Julien au titre de sa rémunération fixe annuelle (la plus élevée du CAC 40) et 2,3 autres millions au titre de sa rémunération variable annuelle, basée sur ses critères financiers. Le reste est le produit d’actions gratuites, dites «de performance», attribuées par le conseil d’administration de la société. Depuis que les stock-options sont devenues moins attractives fiscalement pour leurs bénéficiaires, les grandes entreprises se sont rabattues sur cet outil magique pour servir les dirigeants. Question aux futurs candidats de l’élection présidentielle : comment régule-t-on ces distributions insensées, qui ont permis par exemple au patron de Dassault Systèmes d’empocher 25 millions en 2019 ?

Si l’on fait vraiment les comptes, Daniel Julien arrive dans les faits tout près de cette somme extravagante. Le 29 juillet, le PDG a reçu 58 333 actions de Teleperformance. Cadeau de Noël avant l’heure. Ce paquet de titres est valorisé 12,4 millions d’euros dans les documents internes de la société. Soit 212 euros l’action. C’est bien en dessous de la réalité : grâce aux bonnes performances financières de la boîte, l’action vaut aujourd’hui autour 300 euros. En prenant en compte ce chiffre, on peut conclure que la rémunération totale, en 2020, de ce chef d’entreprise forcément fantastique a dépassé 22 millions d’euros. La pandémie est là, mais la roulette capitaliste fait toujours des heureux.