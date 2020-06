Des voyages à prix réduit devraient également être proposés.

Aux Etats-Unis et au Canada, les utilisateurs de la plateforme Uber Eats ont découvert un dispositif spécial mis en place en réponse à la polémique enflant suite au décès de George Floyd. La mort de l'Afro-Américain, survenue au cours d'une violente arrestation policière, a suscité l'émoi dans le pays dirigé par Donald Trump. Y est né ensuite un mouvement de contestation qui a depuis trouvé un écho aux quatre coins du monde. La plateforme de livraison à domicile a voulu, à sa façon, participer à la protestation, en soutenant les tenanciers de restaurants susceptibles d'être victimes de discrimination. Uber Eats a ainsi proposé à ses utilisateurs de ne plus payer de frais de livraison pour toute commande passée auprès d'un restaurateur noir.

"Vous pouvez nous soutenir et commander depuis des restaurants tenus par des Noirs aux Etats-Unis et au Canada avec un frais de livraison de 0$", peut-on ainsi lire sur le compte Twitter de la plateforme de livraison à domicile. Ce dispositif devrait être maintenu jusqu'à la fin de l'année selon l'agence Reuters. Il a pu être mis en place grâce à des organisations locales et des associations professionnelles qui ont fourni les données nécessaires au répertoriage des enseignes concernées.

C'est le PDG d'Uber, Dara Khosrowshahi, qui est à l'origine de cette initiative. Il a également promis des voyages à prix réduits pour les salariés de petites entreprises, appartenant à des personnes de la communauté africaine, touchées par le coronavirus.