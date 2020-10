En plus de la fermeture des restaurants et cafés et de l'instauration d'un couvre-feu entre minuit et 05H00, le télétravail est désormais obligatoire dans les secteurs où cela est possible et cela dans l'ensemble de notre pays.

Si certains continuaient à télétravailler depuis la fin du confinement, le télétravail devient la règle. Si le télétravail n'est pas possible, des mesures devront être prises pour garantir la sécurité des travailleurs.



Comme toutes les autres mesures, l'obligation du télétravail, dans les secteurs concernés, prendra effet ce lundi 19 octobre pour un mois au minimum.