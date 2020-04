Les soins de santé sont le 3e secteur le plus attractif.

Selon un sondage de Randstad, mené auprès de 12.000 personnes, 39,5% des sondés travailleraient bien dans ce domaine. Seuls le pharma (40,6%) et les médias (39,6%) devancent ce secteur en terme d'attractivité. "En moyenne, 39,5% travailleraient volontiers, voire très volontiers dans le secteur des soins. Seuls les secteurs pharmaceutique (40,6%) et médiatique (39,6%) font encore mieux. L'aéronautique (aviation, 39,4%) et le high tech (38,4%) complètent le top 5", souligne Randstad.

"Selon moi, plusieurs évolutions futures pourraient jouer en faveur de ce secteur. Je pense notamment à l'intérêt croissant manifesté pour la sécurité d'emploi et, a contrario, au moindre poids accordé au facteur salaire et avantages. Les soins amélioreront indéniablement leur score à court terme grâce à leur haut degré de responsabilité sociétale", estime Jan Denys, expert du marché du travail.