Après une année 2019 record gràce à des livraisons à l'export sans précédent d'avions de combat Rafale, Dassault s'attend à un chiffre d'affaires en recul en 2020, son PDG se disant "raisonnablement optimiste" concernant le marché de l'aviation d'affaires.

En 2019, l'avionneur a réalisé "un chiffre d'affaires historique de 7,3 milliards d'euros, le record absolu de Dassault", a expliqué son PDG Eric Trappier jeudi lors d'une conférence de presse. Le bénéfice net a également bondi de 24,5% à 713 millions d'euros.

A titre de comparaison, l'entreprise avait réalisé l'année précédente un chiffre d'affaires de 5,1 milliards d'euros et un bénéfice net de 572 millions d'euros.

C'est la part Défense export qui pèse le plus lourd dans l'activité, à la faveur de la livraison au Qatar, à l'Egypte et à l'Inde de 26 Rafale en 2019, contre 9 livrés en 2018. Le carnet de commande à fin 2019 s'établit à 17,8 milliards d'euros, comprenant 75 Rafale (28 pour la France, 47 pour l'export) et 53 Falcon.

En revanche, le chiffre d'affaires Défense pour la France a reculé de 16,8% à 887 millions d'euros, et celui de la division d'avions affaires Falcon de 15,6% à 2,2 milliards d'euros.

Cette dernière baisse est liée au "nombre inférieur d'avions neufs et d'occasions livrés". Dassault a livré 40 Falcon en 2019 contre 45 prévus, la faute à "un marché difficile".

Pour 2020, le groupe prévoit de livrer 40 Falcon. Interrogé sur sa confiance par rapport à cet objectif, Eric Trappier s'est dit "raisonnablement optimiste" malgré un marché "difficile à bien maîtriser". "Si on l'annonce, c'est qu'on pense raisonnablement y arriver, en même temps je vous aurais dit la même chose il y a un an sur les 45 Falcon (prévus pour 2019) et au final il y en a eu 40", a-t-il observé.

Trouver de nouveaux marchés

Globalement, le PDG de l'avionneur a indiqué que le chiffre d'affaires pour 2020 sera "forcément en baisse" par rapport aux records de 2019, avec la livraison attendue de 40 Falcon et 13 Rafale et "une augmentation de l'auto-financement".

Les dépenses de recherche et développement sont passées de 669 millions d'euros en 2018 à 765 millions en 2019, "en raison du développement simultané de deux programmes Falcon", dont le Falcon 6X dont l'entrée en service est prévue en 2022. Un nouveau Falcon doit aussi être annoncé cette année.

L'augmentation est encore plus sensible en terme de dépenses de R&D autofinancées (527 millions d'euros en 2019 contre 392 en 2018) et Eric Trappier a averti que cette courbe "va continuer à augmenter en 2020", "ceci pour vous aider à faire vos petits calculs de marge opérationnelle".

Parmi les autres dossiers chauds pour 2020, l'avionneur a cité, outre le développement des deux Falcon, la mise sur rails du futur avion de combat européen.

Après des mois de rivalités politico-industrielles franco-allemandes, les ministres de la Défense des deux pays ont signé une semaine plus tôt un contrat de 150 millions d'euros, devant conduire en 2026 à un premier prototype du Scaf, le Système de combat aérien futur.

"On a quand même avancé", a commenté Eric Trappier. "On est à la tête d'un programme qui, s'il allait au bout, représenterait des milliard d'euros, il est normal que le début soit difficile". Ce programme "va nécessiter un grand travail de prise de confiance, moi j'ai confiance que l'Allemagne va y aller", a-t-il encore estimé.

Enfin, Eric Trappier a souligné la nécessité de trouver de nouveaux marchés pour le Rafale Export. "La prospection se poursuit", a-t-il déclaré, citant la Finlande et la Suisse où Dassault est "en compétition". Aucune décision n'est attendue avant 2021. L'entreprise "travaille activement" en Inde et sur d'autres "prospects" sur lesquels le PDG n'a pas souhaité s'étendre.