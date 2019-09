Au cœur de ce qu’on appelle le "European District", les bâtiments sont tous, ou presque, ornés de la bannière européenne. Une façade, elle, sort un peu du lot, celle de la Casa del Habano. Un ancien commissaire européen, une infirmière, un journaliste, une autrice : tout le monde se croise au sein de ce véritable écosystème. Olivier Lion, un des maîtres des lieux, est un ancien loup de la finance. Il est aujourd'hui empereur à la Casa. La Libre Eco vous raconte l'histoire d'un parcours, l'histoire d'une histoire.

Entre les bouteilles de rhums, de whisky et de cognac, des milliers de cigares emplissent les lieux. Leur odeur se mêle à celle du café. Sur les murs, quelques clichés de personnalités fumant un vieux cubain. Autour de nous, on parle anglais, espagnol, italien et un peu français. En fond sonore, Nina Simone et son "Feeling good" donne le ton. L’endroit semble plutôt cosy, et les curieux sont nombreux à pousser les portes de la boutique. Ils veulent goûter, sentir, apprendre. Car le cigare n’est pas qu’un objet de consommation, c’est un objet d’art, une culture.

Notre hôte, Olivier Lion, est dans son élément. Pourtant, rien ne prédestinait cet ancien ingénieur commercial à se retrouver au milieu de ces havanais. Après un passage chez KPMG d'abord, Inter Ikea ensuite, il se dit enfin chez lui, à la Casa. Entretien.

Comment vous-êtes vous retrouvé ici? Quel est votre parcours ?

J’ai un parcours assez classique. Celui d'un petit gars du Hainaut qui avait envie de découvrir des choses, surtout la sphère économique et financière qui me fascinait. Une fois mon diplôme d’ingénieur commercial avec une spécialisation dans l’audit financier en poche, je savais qu’une carrière tout tracée m’attendait chez les big four. Ce fût KPMG. J'y ai bossé 10 ans, avec beaucoup de passion. Une carrière intense, exaltante et surtout très chronophage.

Au bout de 10 années, j'étais devenu senior manager mais je n'étais plus épanoui, j'avais envie de changement, de ralentir le rythme histoire d'avoir plus de temps pour ma famille grandissante. J’ai donc quitté KPMG pour une autre institution : Inter Ikea Group, un des holding de la famille Kemprad qui était basé à côté de chez moi. J’y étais "manager financier au niveau groupe", pas vraiment ce qu’on appelle un « loup » de la finance mais plutôt dans la gestion financière. Attention, les mots sont importants, comme pour un cigare d’ailleurs.

Mais là aussi, j'ai accordé beaucoup de temps et d'énergie à mes projets. Jusqu'au moment où la boîte à transféré la direction financière en Suisse et m'a donc proposé d'y déménager, ce qui ne me convenait pas du tout d’un point de vue personnel. Et l'envie de faire autre chose a rejailli, passer plus de temps avec ma famille, moins dans mon open space, cette "anti chambre de l’enfer". J'ai donc quitté Inter Ikea d'un commun accord avec ma hiérarchie, doucement, le temps de me retrouver et me consacrer à une passion qui s'intensifiait au fil des années : le cigare.

D'où est née cette passion justement ? On s'imagine que fumer le cigare, c'est un hobby propre à votre ancien milieu, non?

Absolument pas ! En fait, j’ai forgé mon expérience parallèlement à mes 20 années dans la finance. La première fois que j’ai vu un cigare, c’était chez mon grand-père, un truc tout sec, mais qui m’intriguait.

Mon premier vrai cigare, je l’ai acheté avec mes petites finances d’étudiant universitaire. J'avais 18 ans à peine, vous imaginez donc la valeur de l’objet pour moi. Il m’avait coûté cher mais c’était mon petit bijou. Très vite, j'ai commencé à littéralement me nourrir sur le sujet, je cherchais la moindre info concernant de près ou de loin les cigares. Et puis on teste, on savoure, surtout les cubains, et l'histoire d'amour commence.

Quels sont les meilleurs cigares d'après vous ?

On est la Casa del Habano, donc j'ai envie de dire que c'est logiquement à la Havane qu'on fait ce qu'il y a de mieux (rire). En fait, c'est une question de goût, ça dépend aussi de la façon dont vous accompagnez votre dégustation, car un cigare se déguste, comme on déguste un verre de vin. Après, je pense sincèrement que ce qu'il y a de mieux dans le domaine vient de la Havane. La qualité du sol cubain, des plantes, leur méthode de fabrication, tout cela le rend particulier. Je précise que le concept de la Casa est lui aussi un peu particulier, membre d'un réseau de boutique franchisées crées par Habanos SA, la société en charge de la distribution exclusive des cigares cubains à travers le monde. Il y a deux Casa à Bruxelles, dans le quartier Louise et celui-ci, au cœur du quartier européen.

Votre expérience dans la finance, vous l'avez jeté aux oubliettes, tout cet univers est-il parti en fumée?

Une partie de mon ancienne vie me manque, je l'avoue. L'analyse de chiffres, être dans une boîte où on gère des millions d'euros. Mais avant, j'étais un employé, un travailleur. Aujourd'hui, je suis juste un passionné qui vient partager ses connaissances. J'ai débarqué ici après mon départ de chez Inter Ikea de façon assez spéciale. J'avais envie de lancer ma boîte de conseil, et le timing coïncidait avec le projet de lancer une 2ème boutique à Schuman. C'est là que j'ai contribué au projet à la base, en participant à la gestion du projet d'un point de vue administratif et commercial. Je m'y suis attaché au point de continuer à y consacrer de mon temps. Mais dans les faits, ce n'est pas un job que j'occupe, c'est autre chose. Avec les propriétaires de la Casa, on a trouvé un compromis : je partage mes connaissances du domaine, pour le plaisir, ce qui me permettra d'occuper mon temps et d'en avoir pour mes enfants. Bref, je vis quelque chose de différent, aux antipodes de l'univers de KPMG.

Aux antipodes, peut-être, mais la clientèle doit bien vous rappeler votre "ancien monde", non?

Oui et non. En fait, ici, on croise des profils très différents. Quand j'ai accepté de donner de mon temps à la Casa, c'était pour créer un espace de convivialité et de sociabilité qui n'existe pas au sein d'institutions financières. Sans vouloir non plus généraliser mais il est clair que l'ambiance, ici, est bien plus détendue que celle que l'on retrouve dans les conseils d'administration. Et la clientèle est bien plus variée qu'on peut l'imaginer. La proximité avec les institutions européennes donne l'impression que nous sommes une sorte de corridor du Berlaymont. Mais il y a une mixité socio-économique parce que le quartier est très cosmopolite, et ça transparaît. On peut croiser des hauts dirigeants des institutions européennes, un ancien président du Parlement européen, un ancien ministre mais le vigile ou le commis de cuisine est tout aussi le bienvenue, et les curieux sont nombreux. Et deviennent des habitués. La grande réussite de ce projet, c'est qu'il a permis à des classes sociales différentes de se retrouver autour d'un point commun : le cigare.

Tout le monde s'y retrouve donc, même les femmes ?

Une clientèle féminine existe, elle n'est pas très grande mais on ne demande pas mieux ! L'idée que le cigare soit exclusivement masculin est dépassée. On essaie avant tout d'être dans le partage, la découverte. D'ailleurs une des façons d'y parvenir et de nous démarquer est l'organisation régulière de master-class, sortes de cours prodigués par des experts. Récemment, un rouleur cubain est venu expliquer comment on fabrique un cigare. Un producteur d'Amérique latine est également venu expliquer comme il produit son rhum. Ces événements ne sont pas privés mais le nombre de personnes est limité. Il ne faut pas être membre pour s'y inscrire, il faut s'y intéresser. On essaie de contenter un maximum de personnes. L'objectif est social. La Casa del Habano est pour moi une histoire d'amis qui se sont retrouvés autour d'une passion commune, qu'on veut transmettre à notre façon. On est à mille lieux de ce qu'on peut trouver dans le monde de la finance. Qui m'intéresse encore et toujours, mais aujourd'hui, j'ai le temps de m'y intéresser, de m'enfouir dans une analyse financière avec le stress de ce milieu en moins, l'odeur du cigare qui ne me quitte jamais et la présence de mes enfants au quotidien. Et ça, ça n'a pas de prix.