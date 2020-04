Le plus simple aurait été de tout annuler et de fixer rendez-vous à l'année prochaine... Mais c'était mal connaître la petite équipe qui organise, depuis plus de dix ans, le forum "Mind & Market" et sa détermination à ne pas sacrifier une douzième édition pour cause de coronavirus.



"Il a fallu se réinventer", dit, modestement, Jean-Marc Simoens, directeur du Centre d'Entreprise et d'Innovation (CEI) de Louvain-la-Neuve, qui est l'un des trois organisateurs de "Mind & Market" avec l’Alliance Centre BW et l’UCLouvain.

"Mind & Market" est devenu un rendez-vous annuel incontournable pour les acteurs de l'écosystème entrepreneurial du Brabant wallon. L’objectif du forum est de donner l’opportunité à des porteurs de projets de la région de confronter leur innovation au marché et de rencontrer des experts (dont de nombreux entrepreneurs expérimentés). En avril 2019, l'événement avait attiré 1.200 participants à l'Aula Magna de Louvain-la-Neuve! Environ 150 projets avaient alors été présentés (dont une moitié avait pris part à un concours de "pitches").

L'annonce du confinement, mi-mars, est venu tout chambouler. En une quinzaine de jours, il a fallu transformer la douzième édition du "Mind & Market" en une vaste opération 100% numérique, avec des vidéos-pitches des projets, des sessions privées de "speed-meeting", des atleirs en ligne, etc. Au final, plus de 70 projets innovants se sont inscrits au forum (via la soumission d’une "vidéo-pitch" de 3 minutes) et plus de 30 administrateurs-dirigeants d’entreprises et d’acteurs du financement ont été mobilisé pour garantir les sessions de "speed-meeting" en ligne qui ont eu lieu ce jeudi après-midi en visioconférences privées.

Cinq lauréats au concours de "vidéo-pitches"

Jeudi matin, c'est sur Facebook que s'est tenue en direct, durant une bonne heure, la finale du concours de vidéo-pitches. Au total, 58 projets ont pris part au concours dans cinq catégories. Deux projets ont été sélectionnés dans chaque catégorie (via les experts de Mind & Market et la communauté Facebook). Les dix finalistes se sont, enfin, livérs à des "battles" devant cinq jurys distincts.

Les cinq lauréats sont Les Chips d'Ocelo (catégorie agroalimentaire), Work And Meet (IT), Spinovit (sciences & technologie), RiVR (services aux entreprises) et Cycleside (impact sociétal et développement durable).

Infos et vidéos sur la page Facebook de Mind & Market.