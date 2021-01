"De la conserve à la haute mer", récit et réflexions sur le leadership Entreprises & Start-up Solange Berger

© D.R.

"L’objectif du livre est de susciter la réflexion et puis de fournir, dans une deuxième partie, quelques clés de lecture où l’on invite le lecteur à se poser des questions. Il n’y a pas de jugement sur ce qu’est ou non un bon leader", explique Filip Grisar, coach et auteur du livre.