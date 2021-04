Libre Eco week-end | Le dossier

Produire et commercialiser une marque belge de viande de bœuf, soutenir les filières locales et défendre une agriculture solidaire et de qualité. Tel est le sens du projet porté par une poignée d’éleveurs ardennais et qui a débouché en 2019 sur la création d’une coopérative - surnommée Cornu, basée à Ochamps (province de Luxembourg), près de Libramont - dont les produits se retrouvent aujourd’hui notamment dans les rayons de la grande distribution.