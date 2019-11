En cette fin de congés scolaires, et surtout en ce début de long week-end, nombreux sont ceux qui ont réservé des vacances ou un citytrip. Ce vendredi est donc une journée de grande affluence à Brussels Airport. Les premiers voyageurs du jour en ont d'ailleurs fait les frais, avec des files plus importantes que d'habitude à l'enregistrement, et surtout aux contrôles de sécurité.





Selon des voyageurs coincés dans les files d'attente, il n'y avait pas assez de personnel pour fluidifier le passage, les équipes étant prévues pour un jour férié et non pour une journée de forte affluence. Philippe Touwaide, médiateur fédéral à l'aéroport national, prévient que " la moitié des zones de contrôle est fermée car le personnel est en congé de Toussaint".

Après vérification auprès de la direction de l'aéroport, il semblerait que le problème ne soit que minime. " Il y a effectivement des files plus longues que d'habitude, mais on parle d'une attente de 20 minutes au lieu de 10, tempère Anke Fransen, porte-parole de Brussels Airport. Ce n'est pas anormal pour un jour de forte affluence où il y a toujours des moments avec plus de monde."





Pas de gros problème donc pour les passagers, qui doivent se montrer un peu plus patient qu'à l'accoutumée. " Pour ceux qui sont bien à l'avance, il n'y a pas de risque de rater son vol. Pour les autres, notre personnel se renseigne dans les files d'attente pour aider ceux qui sont en retard et les faire passer devant tout le monde. Tout est sous contrôle!"

Elle indique par ailleurs que le personnel est présent en nombre suffisant et que les effectifs ne sont pas réduits malgré le jour férié.