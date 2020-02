Ciel bleu et soleil, on s’y croirait… Il n’est pas encore 10 heures, ce jeudi matin, et les premiers visiteurs – de jeunes retraités, mais des jeunes aussi – sont déjà là pour ne pas manquer l’ouverture du Salon des vacances de Bruxelles (à Brussels Expo jusqu’à dimanche).

Une fois les portes franchies, les vacances commencent, ou presque. Côté visiteurs (ils sont de plus en plus nombreux), on tire bientôt une valise remplie d’infos, on porte bob ou chapeau de paille, on mange des huîtres de Normandie (il est 10 h 30), on joue à l’escape game de Tui (tiens, Neckermann n’est pas là cette année…), on fait des selfies avec les “ambassadrices” de Grenade à la coiffe colorée, etc.