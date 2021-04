Decathlon mise sur une start-up belge pour doper ses ventes en ligne Entreprises & Start-up Pierre-François Lovens

© D.R. Pierre-Olivier Danhaive (premier debout en partant de la gauche), cofondateur et CEO, avec une partie de l'équipe de Verbolia.

Après avoir convaincu des entreprises telles que MediaMarkt, VOO ou Engie, ainsi que toute une série de marques plus locales actives dans le commerce en ligne, Verbolia vient de signer avec un géant du sport et des loisirs : le groupe Decathlon. “On utilise le contenu existant et archivé des sites de nos clients pour générer des pages web parfaites, ou hyperoptimisées, qui vont plaire aux algorithmes de Google. On va pouvoir aussi s’adapter de façon continue et automatisée à l’évolution de ces algorithmes”, résume Pierre-Olivier Danhaive, CEO et cofondateur de Verbolia avec Bart Verschueren. Dès lors qu’un site est mieux référencé, il devient forcément plus visible pour les internautes, lesquels sont plus susceptibles de se rendre sur le site, d’en accroître le trafic et, in fine, d’acheter en ligne.