Décentraliser pour mieux s’internationaliser, le challenge de la biotech OncoDNA à Gosselies Entreprises & Start-up Antonin Marsac

© Ennio Cameriere Jean-Pol Detiffe (OncoDNA) et Pascale Delcominette (Awex).

"Le secteur biotech représente plus du tiers des exportations en Wallonie", nous glisse, attentive, Pascale Delcominette, administratrice générale de l’Awex (l’Agence wallonne des exportations), en parallèle d’une rencontre entre les différents responsables de l’agence et de ceux d’OncoDNA, biotech spécialisée dans le traitement des cancers. OncoDNA vient effectivement d’annoncer passer d’un modèle exclusivement centralisé à un modèle majoritairement décentralisé dans le traitement des données médicales issues de biopsies et autres diagnostics de tumeurs cancéreuses.