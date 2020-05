Déconfinement: les bureaux partagés et les espaces de coworking à l'épreuve de la distanciation sociale © DR Entreprises & Start-up Charlotte Mikolajczak

Les entreprises ne réintégreront pas leurs bureaux lundi comme elles les ont quittés aux premières heures du déconfinement. La réoccupation se fera par étapes successives. Et d’autant plus lentement que, ces dernières années, leur aménagement a profondément changé. Nombre de sociétés ont, en effet, troqué la succession de bureaux individuels de part et d’autre d’un couloir pour des "open spaces" sans cloison, parsemés de "bench" regroupant 4 ou 6 bureaux. Une organisation qui complique le respect de la distanciation sociale de 1,5 mètre.