A la découverte de Bluethunderbird et des turquoises amérindiennes

© D.R. Un artisanat varié selon les différentes tribus qui peuplent l’Arizona, les Hopis, les Navajos, Zunis ou Apaches, et qui est centré sur des ressources locales.

Elle est jeune, Belge mais aussi un peu Américaine et Brésilienne, et finalement, un peu Amérindienne, aussi, par affinités. Morgan Mc Kenzie, journaliste internationale de formation, a en effet découvert les Amérindiens sur place, en Arizona, où elle passe une partie de son temps avec sa maman. Et une certaine forme de magie a opéré. La voilà à la tête d’une boutique en ligne de bijoux locaux, en phase de démarrage.