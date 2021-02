Karma Flow

La nouvelle start-up de Florence Blaimont, est toute nouvelle sur le marché puisqu'elle a été créé le 14 janvier. La start-up propose de réfléchir à une stratégie digital et s'occupe de rédiger vos articles optimisés SEO, de gérer vos réseaux sociaux et de créer votre page de vente.

Deltaray

La start-up, basée sur le campus Corda à Hasselt, a annoncé, vendredi, avoir levé 1,3 million d'euros auprès de LRM, de l'Imec, de l'université d'Anvers et de quelques investisseurs privés. La technologie de Deltaray, brevetée dans le monde entier, permet de scanner des objets aux rayons X et d'analyser ces images en 3D à l'aide de l'intelligence artificielle. La qualité interne de chaque produit peut ainsi être vérifiée de manière non destructive. Deltaray est dirigée par Dirk Hamelinck.

MintT

MintT, start-up bruxelloise qui développe une solution de détection et prévention des chutes pour personnes âgées en hôpital et maison de repos, a permis de prendre en charge 1.200 chutes de personnes en moins d’une minute, grâce à son système ISA, en 2020. "Ce qui fait notre force est l’analyse fine de la chute par l’intelligence artificielle grâce à plus de 100.000 heures de captation et traitement, explique Erick Krzeslo, CEO de MintT. Notre ambition est d’aider plus de 10.000 personnes en 2021 et de nous développer en France, aux Pays-Bas et au Luxembourg".

Cowboy

Le vélo électrique connecté est sur le point de devenir encore peu plus intelligent. En tenant compte de la qualité de l’air lors du calcul de l’itinéraire et en affichant le niveau de batterie prévu à l’arrivée, Cowboy ajoute une nouvelle dimension à l’expérience de tous ses utilisateurs. "Avec cette mise à jour, nous ouvrons un nouveau chapitre en matière de transport urbain intelligent. Nous sommes la première marque de vélos électriques à intégrer des données en temps réel sur la qualité de l’air dans notre navigation, ce qui nous permet de rendre les trajets quotidiens de nos utilisateurs encore plus agréables et plus sains", indique Tanguy Goretti, CTO et cofondateur de Cowboy.