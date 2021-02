Reaktor 4

Passer du stade de la start-up à celui de la scale-up, il y a un pas qu'il n'est pas aisé de franchir... Le programme Reaktor a été conçu par l'ASBL Engine à cette fin. Si vous voulez suivre les exemples d'Opinum, Utopix, Myskillcamp, Shippr ou encore Nirli, pour ne citer que quelques exemples, c'est le moment de vous isncrire à la quatrième édition du Reaktor (qui se tiendra du 23 mars au 29 juin). Vous avez jusqu'au 4 mars pour poser votre candidature -> www.engine-cw.be/reaktor . Un Reaktor 4 dont La Libre Eco sera le partenaire média.

Foodiz

Foodiz, start-up bruxelloise dont La Libre Eco a déjà eu l'occasion de parler, fête son premier anniversaire. Lancée quelques jours avant le premier confinement par Quentin Walravens , Foodiz a fait preuve d'une belle agilité pour s’adapter à la crise sanitaire. La "foodtech" a rapidement développé le concept de "Connect Food": un service de livraison de lunchs à domicile, pensé pour les entreprises et conçu pour reconnecter les collègues entre eux autour d’un diner ou d’une box originale et artisanale. Foodiz annonce pouvoir déjà compter sur une clientèle fidèle, avec des clients comme Proximus ou D'Ieteren, et assurer plus de 3.000 livraisons par jour. Foodiz a aussi recruté comme nouveau co-fondateur Thibault Vanhaelen .

BeAngels

Le réseau BeAngels , qui compte aujourd'hui 370 membres (business angels), vient de lancer un "package" en faveur des start-up de sa communauté. Il s'agit d'une série de réductions et d'avantages auprès de sociétés telles que AWS, Pricing Pact, Edebex, EmaSphere, ArgaFin, Gevers, Stripe, etc. Toutes les start-up qui sont passées devant un forum d'investissement de BeAngels peuvent désormais profiter de ce package. Infos: clotilde.annez@beangels.be

GiveActions

L'application qui propose un modèle alternatif de publicité est désormais disponible sur l'Apple Store. Celle-ci était pour le moment seulement accessible sur Android. GiveActions propose de réaliser des bonnes actions en regardant de la publicité.