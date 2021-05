C.D. et P.-F. L.

C.D. et P.-F. L.

C.D. et P.-F. L.

Kazidomi

La scale-up belge s'associe à Tapio pour concrétiser son engagement zéro carbone. Kazidomi entend d’ici 2022 réduire de 10% la quantité de CO2 générée pour chaque commande passée sur le site. Un objectif ambitieux qui passe par de nouvelles mesures comme la réduction de la consommation énergétique (en sensibilisant le personnel aux objectifs de l’entreprise) et des déchets (en broyant les cartons de ses fournisseurs pour les réutiliser en protection dans les colis). Afin de compenser les émissions incompressibles, Kazidomi finance dès cette année deux projets de captation carbone proposés par Tapio. “Avec cette contribution, nous compensons la totalité de nos émissions de CO2 pour l’année 2020. L’ensemble des activités de notre e-shop sera neutre en carbone, sans frais pour nos partenaires ou nos affiliés. Nous envisageons à terme de devenir négatifs en termes d’émissions carbone, en renforçant nos investissements dans des projets de réduction, même si, au final, une bonne tonne de CO2 est une tonne non-émise”, se réjouit la co-fondatrice, Emna Everard.

Mobly

La start-up spécialisée dans la mobilité a annoncé du changement du côté de la direction. Donald Wolfs devient le nouveau CEO avec Alex Pauwels comme CPO à ses côtés. Le nouveau duo souhaite exploiter davantage la plus-value numérique dont dispose Mobly, dont les piliers sont VROOM.be, Moveasy et l'écosystème de la mobilité dans lequel Mobly joue un rôle de pionnier. "Permettre aux personnes de se déplacer sans encombre reste l'objectif majeur de Mobly", déclare le nouveau CEO Donald Wolfs.

Greewez

Le leader européen du bio affiche de très beaux résultats pour sa première année d’existence en Belgique. Son offre inclut actuellement plus de 5.000 références bio et éco-responsables, livrables en 24h partout en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg au départ de son entrepôt basé à Nivelles.