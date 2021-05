La fintech belgo-française iBanFirst, spécialisée dans les paiements transfrontaliers "B2B" à destination des PME, a annoncé, cette semaine, un accord dit de "growth capital" avec la société américaine Marlin Equity Partners. Au terme de l'opération, Marlin deviendra le principal actionnaire de iBanFirst avec 51%. Plusieurs partenaires historiques de la pépite financière, dont la société de capital investissement Elaia, Bpifrance Large Venture et Xavier Niel, ont participé à l'opération. Pierre-Antoine Dusoulier, CEO et fondateur d’iBanFirst, deviendra le deuxième actionnaire au terme de cet accord (avec plus de 2% des parts). iBanFirst, fondée en 2013 à Bruxelles et réglementée par la Banque Nationale de Belgique, est devenue un acteur international des services financiers. L’ambition d’iBanFirst est de devenir le leader mondial des paiements "B2B" multidevises. Les nouveaux fonds doivent permettre de financer le développement de nouveaux produits, l'expansion internationale et de futurs projets de fusions-acquisitions. Le partenariat conclu avec Marlin Equity Partners, qui fait ses preuves dans le secteur des logiciels B2B et détient un portefeuille de 7,5 milliards de dollars d’engagements en capital, marque un tournant dans la stratégie de financement d’iBanFirst (qui a déjà levé 46 millions d’euros lors de trois tours de table successifs en capital-risque depuis 2016). iBanFirst continue d’enregistrer une croissance significative de son chiffre d’affaires et d’élargir sa présence internationale. Au second semestre de l’année dernière, la fintech a notamment ouvert un nouveau bureau à Munich et un centre de R&D supplémentaire à Tunis. La scale-up a également connu une augmentation considérable de ses effectifs au cours des dernières années, passant de seize à plus de deux cent cinquante employés en l’espace de quatre ans. Dans l’immédiat, iBanFirst entend continuer de s’étendre en Europe. Après l’Allemagne, la société envisage de se développer en Europe centrale et Europe de l’Est. La société compte également saisir des opportunités de partenariats stratégiques et de fusions-acquisitions, notamment au Royaume-Uni.

MintT

Chaque année, une personne de plus de 65 ans sur trois est victime d’une chute (à domicile, dans une maison de repos, dans un centre de revalidation ou dans un hôpital). C’est pour relever cet enjeu de santé publique que la start-up bruxelloise MintT a développé une solution de détection de chutes basée sur un capteur 3D et une intelligence artificielle (IA). Ce système équipe déjà des centaines de lits dans des hôpitaux et maisons de repos à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre. MintT vient clôturer un projet de R&D, co-financé par Innoviris, en collaboration avec l’ULB (laboratoire LISA). Ce projet a mobilisé 7 personnes pendant plus de deux ans. Grâce aux résultats obtenus, il va faire l’objet d’un dépôt de brevet. MinT a été fondée en 2014 par Jérôme Laurent-Michel (infirmier et responsable douleurs), Thibaud Remacle (cofondateur, en 2007, de Softkinetic) et Franck Casado (ingénieur en traitement du signal). La start-up a été rejointe en 2018 par Eric Krzeslo, cofondateur lui aussi de Softkinetic et aujourd'hui CEO de MinT.

Oncomfort

Oncomfort, start-up wallonne qui a développé une solution de sédation digitale pour soulager l’anxiété et la douleur des patients, annonce avoir obtenu la certification ISO 13485:2016 par l’organisme de certification DARE!! Services. Cette certification confirme que la jeune pousse de Wavre gère la conception, la fabrication et la distribution de son dispositif médical, le Sedakit, selon les exigences réglementaires les plus récentes dans le domaine médical. "Nous sommes très fiers d’obtenir la certification ISO 13485, qui représente une étape importante pour Oncomfort. Cette certification représente une garantie importante de qualité pour nos clients et utilisateurs ainsi que pour nos partenaires technologiques et commerciaux", explique Mario Huyghe, CEO d'Oncomfort.