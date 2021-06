Levita, la start-up liégeoise en pleine expansion, participera en juin 2021 au LVMH Innovation Awards en tant que finaliste. Le géant français a annoncé avoir reçu 950 candidatures, pour ne sélectionner que 11 finalistes dans la catégorie “Omnichannel et Retail”. Elle est la seule start-up belge parmi les finalistes. Une belle opportunité pour la start-up qui a déjà signé des contrats avec les deux premiers groupes de luxe mondiaux, LVMH et Richemont.

Opal Solutions

Bonne nouvelle en provenance d'Opal Solutions, récente "Start-up de la semaine". Le Réseau Iris a décidé d'utiliser la plateforme de gestion des stages Interneo pour l'organisation des stages infirmiers/paramédicaux, mais également pour attirer les meilleurs étudiants. "Avec ces 11 sites et 5 hôpitaux (Saint-Pierre, Brugmann, Huderf, IRIS Sud, Bordet), nous avons la chance d'avoir la majorité des hôpitaux bruxellois sur notre plateforme", se félicite Xavier Rouby, fondateur et CEO d'Opal Solutions. Le Réseau Iris accueille près de 1.400 stagiares par an. Opal Solutions, fondée en 2016 par , développe des logiciels "intelligents" destinés au milieu hospitalier. Le logiciel Careboard, par exemple, fournit une aide à la décision pour les responsables en charge des services infirmiers. Opal Solutions a déjà convaincu la grosse majorité des hôpitaux et cliniques bruxellois, ainsi que deux cliniques wallonnes (Saint-Luc à Bouge et Saint-Pierre à Ottignies). Des contacts ont été noués en Flandre et en France.

BuddyBites

BuddyBites, start-up de Courtrai qui fabrique, commercialise en ligne et livre à domicile des aliments "personnalisés" pour chiens, a décidé de s'étendre à la Wallonie et à la France. Actuellement, BuddyBites livre chaque mois quelques milliers de paquets en Flandre et aux Pays-Bas. La pandémie a accéléré la croissance des commandes. La start-up étudie la possibilité d’étendre sa gamme de produits avec des snacks sains et naturels pour chiens. Pour personnaliser les aliments, BuddyBites soumet une série de questions aux propriétaires des chiens. Elle crée, ensuite, un passeport canin en ligne sur la base duquel des conseils nutritionnels sont donnés. BuddyBites sélectionne les ingrédients appropriés pour fabriquer les croquettes personnelles et les livre à domicile. "En répondant aux questions, nous savons exactement de quelle alimentation votre chien a besoin. Ainsi, les propriétaires n'ont plus à faire de choix. Notre objectif est de fournir des conseils professionnels sur la santé de leur animal domestique", expliquent Charlotte Coene et Mattijs Brandt, fondateurs de BuddyBites. Infos: https://buddybites.be/fr/

Smartschool

Cegeka, groupe limbourgeois de services informatiques, a annoncé cette semaine avoir pris le contrôle de la plateforme numérique Smartschool. "Grâce à ce partenariat stratégique entre deux acteurs flamands de la technologie, nous sommes en pole position pour guider le monde de l’enseignement vers une numérisation plus poussée et accélérée", soulignent Stijn Bijnens, CEO de Cegeka, et les frères Schuer, dirigeants de Smartbit (à l’origine de la plateforme scolaire numérique Smartschool). La société d’investissement limbourgeoise LRM a aussi participé au deal financier (dont le montant n'a pas été communiqué). Jan et Geert Schuer restent à bord en tant qu’actionnaires et conservent la gestion opérationnelle de la plateforme. Smartschool est une plateforme destinée à soutenir la collaboration entre les écoles, les enseignants, les étudiants et les parents. Elle contient plus de 20 modules qui soutiennent le processus éducatif (communication, administration, apprentissage en ligne, rapports, analyse des données, système de suivi des élèves, etc.). Depuis le début de la pandémie, elle peut également être utilisée pour l’apprentissage à distance en temps réel. Smartschool est utilisée par 57 % de toutes les écoles primaires et secondaires flamandes. Une école secondaire francophone sur cinq utilise Smartschool.

Co.Station

Co.Station Belgium a décidé de se focaliser à 100% sur ses écosystèmes d’innovation et d'externaliser ses activités de coworking (qui se répartissent sur trois "villages" situés à Bruxelles, Gand et Charleroi). Les activités de coworking de Bruxelles et Gand seront soit arrêtées, soit confiées à un partenaire. Le coworking de Charleroi est opéré, depuis 2018, par le groupe Sambrinvest. "En 2014, Co.Station a été un des premiers en Belgique à lancer un espace de coworking dédié aux start-up et scale-up technologiques et, en 2019, nous avons à nouveau été des pionniers en lançant les premiers écosystèmes multi-partie d’innovation ouverte", explique Béatrice de Mahieu, CEO de Co.Station Belgium. "Aujourd’hui, poursuit-elle, nous avons décidé, avec l’appui de l’ensemble de nos actionnaires et partenaires, de concentrer tous nos efforts sur le développement de nos services d’innovation ouverte à travers des écosystèmes d’entreprises qui se mettent ensemble pour développer des solutions concrètes. Nous sommes persuadés que c’est le meilleur choix pour nous permettre d’avoir le plus grand impact possible sur l'innovation et la création d'emplois en Belgique". Co.Station Belgium compte cinq actionnaires (BNP Paribas Fortis, SD Worx, Proximus, Solvus et Befimmo) et cinq Global Partners (Accenture, Cresco Law, Datavillage, Microsoft et Sambrinvest).

Fortino Capital

Fortino Capital Partners, fonds en capital à risque et capital d'investissement actif au sein du Benelux, a annoncé la clôture finale de son nouveau fonds Fortino Capital Venture II. Il s'agit d'un fonds de 105 millions d'euros dédié à de jeunes entreprises prometteuses actives dans la production de logiciels et de technologies B2B dans toute l’Europe, et plus particulièrement au Benelux, en France et en Allemagne. Le premier fonds Fortino Capital Venture, lancé en 2016 avec un capital de 80 millions, a réalisé 18 investissements dans des sociétés de logiciels telles que Teamleader, BuyBay et inSided. Jusqu’à présent, le fonds a réalisé 10 sorties, à savoir notamment Piesync, Melita et, plus récemment, Bloomon et Riaktr. Le fonds procède essentiellement à des investissements, "Seed" et "Série A", dans des sociétés de "Software-as-a-Service" (SaaS). Les tickets d’entrée vont de 1 à 3 millions d'euros. "Nous vivons une époque excitante, indique Duco Sickinghe, Managing Partner chez Fortino. En tant qu’investisseurs de référence dans les SaaS B2B, nous souhaitons plus que jamais investir dans des plateformes numériques et apporter une contribution à la société. Notre troisième fonds Fortino, qui est notre second fonds VC, nous fournit la masse critique et la puissance nécessaires pour poursuivre nos investissements dans des logiciels B2B".