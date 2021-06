Offrir une assistance administrative "personnalisée, qualifiée et de proximité" aux seniors en mettant en œuvre les moyens humains et techniques pour organiser au mieux leur quotidien. Telle esst la mission que Pauline Dubois s'était donnée, en 2017, lors de la création de la start-up Cura Services. Cette jeune entrepreneure était venue défendre son projet lors d'un "One Hour Challenge" co-organisé par La Libre Eco et Leansquare. Depuis lors, Pauline Dubois a effectué un beau parcours. Et elle a tapé dans l'oeil du groupe Korian. "Notre philosophie de l'accompagnement tout au long du cycle de la vie leur a plu. Et c'est avec beaucoup de fierté que nous venons récemment d'intégrer leur groupe, via l'acquisition à 100% des parts de Cura", nous a-t-elle fait savoir cette semaine. La "petite" start-up bruxelloise va donc pouvoir déployer ses ailes au sein d'un groupe européen de soins à la personne. Korian est le premier groupe européen de soin au service des personnes âgées et fragiles. Présent dans 7 pays (France, Allemagne, Belgique, Hollande, Italie, Espagne et Angleterre), le groupe a diversifié ses activités ces dernières années : outre le domaine des maisons de repos, Korian est désormais aussi un acteur majeur en termes de santé mentale et de domicile. Il mise sur Cura Services pour un accompagnement à la personne tout au long du cycle de vie.

BeCode

C'est un belle reconnaissance pour les "Hackeuses" de BeCode. Alors qu'elles viennent de terminer leur parcours d'orientation, les participantes à ce programme ont eu l'occasion, mercredi, de participer à une table ronde ce mercredi avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre Alexander De Croo dans le cadre de la présentation du plan de relance belge qui se tenait à BeCentral, au centre de Bruxelles. Les Hackeuses, tout nouveau programme pilote lancé par BeCode en mars, à Liège et Charleroi, vise à orienter les chercheuses d’emploi vers les métiers du numérique. Il s'est clôturé sur un joli succès puisque 15 femmes, sur les 21 ayant effectué le parcours d'orientation, sont aujourd'hui inscrites dans une formation professionnalisante en IT. "Cette expérience nous permet donc, avec des parcours différenciés et une attention particulière à la confiance en soi, d'attirer plus de femmes vers les métiers du numérique, grand enjeu de ces prochaines années", se félicite Sarah Unger, co-fondatrice de BeCode. Soutenu par plusieurs partenaires (Forem, Simplon.co, SD Works, Microsoft et Accenture), BeCode entend bien réitérer l'expérience et proposer son "Hackeuses club" à d’autres groupes d'apprenants, tant en Wallonie que dans d’autres régions du pays.

Nutrinomics

Jusqu’à 80% des patients atteints d'un cancer se retrouvent dans un état de déséquilibre nutritionnel. En plus de mettre en péril l’efficacité des traitements et les chances de rémission, cet état de malnutrition coûte cher à la sécurité sociale européenne. Pour s’attaquer à ce problème, Nutrinomics, une "HealthTech" bruxelloise fondée en mars 2020 par Stéphanie Roland, vient de lancer Zest, une plateforme de nutrition personnalisée pour patients atteints d'un cancer. Elle leur permet, après réponse à un questionnaire en ligne, d’obtenir des conseils nutritionnels, des recettes et des listes de courses personnalisés en fonction de leur dernier état de santé. Nutrinomics s'est associée, dans le cadre d'un projet de recherche, avec le Centre d’Investigation Clinique en Nutrition (CICN) de l’UCLouvain. La start-up est par ailleurs accélérée par imec.istart et soutenue par BlueHealth Innovation Fund. Nutrinomics a également remporté le prix Youth Entrepreneurship de la Chambre Américaine du Commerce en Union Européenne (Amcham) en 2020.