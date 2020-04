Colruyt annonce aussi le retour des promotions

"La santé et la sécurité de nos collègues et de nos clients restent une priorité absolue", indique Delhaize par voie de communiqué de presse. En outre, l'enseigne au Lion a conscience que le pouvoir d'achat est aujourd'hui plus important que jamais.

A partir du 3 avril, Delhaize offre une réduction de solidarité de 5 % sur tout achat dans un magasin Delhaize. "En accordant une réduction générale, nous évitons que les clients se ruent sur des promotions spécifiques dans les magasins, entraînant ainsi une pression encore plus forte sur les collaborateurs des centres de distribution, de nos magasins, ainsi que sur nos fournisseurs et sur le monde agricole. Cela nous permet en même temps de maintenir de manière optimale les mesures essentielles dans nos magasins, telles que la distanciation sociale et la limitation de la fréquentation. C'est pourquoi Delhaize offre à ses clients une réduction de solidarité de 5 % sur tous les achats effectués dans un magasin Delhaize à partir d’aujourd’hui et jusqu’au moment jugé nécessaire."

De son côté, Colruyt annonce aussi le retour des promos et prix rouges. "Depuis cette semaine, les autorités autorisent certaines promotions. Retrouvez-les dans l’app MyColruyt, sur colruyt.be, collectandgo.be et en magasin sur les étiquettes de prix."