Au terme de plusieurs heures de négociations, la direction et les syndicats de Delhaize se sont accordés mercredi soir sur des propositions liées aux conditions de travail et de rémunération du personnel. Elles ont été soumises aux employés dans la foulée, la direction demandant une réponse pour ce jeudi midi au plus tard.



Quatre supermarchés de l'enseigne avaient débrayé mercredi à la suite d'une première offre faite par Delhaize qui avait été jugée insuffisante. Les deux parties s'étaient remises autour de la table, la menace d'une grève générale ayant été brandie par les syndicats.(...)