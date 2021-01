L'entreprise britannique Deliveroo a annoncé par voie de communiqué qu'elle venait de boucler une levée de fonds à hauteur de 150 millions d'euros. Cette opération a été menée auprès d'investisseurs déjà existants. Elle permet en outre de valoriser la société à plus de 5,8 milliards d'euros.

Cette annonce intervient après des informations indiquant une possible entrée en bourse de l'entreprise spécialisée dans la livraison. Sans l'officialiser, elle confirme qu'une introduction est dans les cartons. "Cet investissement précède une éventuelle introduction en Bourse, et reflète la forte demande des actionnaires existants d'investir dans l'entreprise, compte tenu du potentiel de croissance important du secteur de la livraison de repas via des applications en ligne, porté par une accélération des habitudes des consommateurs", confirme le communiqué.

Continuer d'investir dans le développement de l'entreprise

Ces nouveaux investissements devront également permettre de continuer à développer les différents pôles de Deliveroo comme Deliveroo Plus, le concept original d'Editions ou encore de nouvelles initiatives au bénéfice des livreurs partenaires.

"Cet investissement nous permettra de continuer à innover, à développer de nouveaux outils technologiques pour soutenir les restaurants, à fournir à nos livreurs partenaires de plus nombreuses opportunités, et à nos clients toujours plus de choix, afin de leur apporter les plats qu’ils adorent depuis un nombre croissant de restaurants. Nous sommes très heureux que nos investisseurs voient les opportunités et le potentiel de croissance qui sont devant nous", a pour sa part indiqué Will Shu, fondateur et CEO de Deliveroo.

Avec la crise du Covid-19, l'activité des services de livraison a connu une nouvelle hausse. Dans son communiqué, Deliveroo souligne avoir également investi pour venir en aide à ses partenaires de l'horeca.

"La société a investi pour soutenir les restaurants par le biais de campagnes de marketing ciblées, en réduisant les frais d'adhésion à son service, en augmentant la fréquence de versement des recettes, en développant une fonctionnalité permettant d’arrondir l’addition au bénéfice des restaurants indépendants, ou encore en appliquant un taux de commission de 0 % sur les commandes en vente à emporter."

Active dans 800 villes à travers 12 pays, l'entreprise Deliveroo s'est alliée à plus de 140 000 restaurants et 110 000 livreurs. Elle emploie plus de 2 000 personnes directement.