Le livreur de repas Deliveroo ajoute cinq villes flamandes à son offre ce mercredi. La société l'annonce dans un communiqué de presse ce mercredi. Désormais, les coursiers de repas circuleront également dans les villes de Vilvoorde, Machelen, Grimbergen, Roeselare et Knokke-Heist. Ainsi, Deliveroo est désormais disponible dans 27 villes et communes de Belgique. Avec l'ajout de Vilvoorde, Machelen et Grimbergen, Deliveroo se développe de manière significative dans la province du Brabant flamand, où il ne livrait auparavant qu'à Louvain. Dans la province de Flandre occidentale, le service de livraison de repas est désormais également disponible à Roulers et Knokke-Heist, en plus d'Ostende, Bruges et Courtrai.

Deliveroo était déjà présent dans la ville balnéaire pendant les mois d'été 2017 et 2018, mais désormais, les habitants pourront se faire livrer des repas à domicile toute l'année.

Le bourgmestre de Roulers, Kris Declercq, est satisfait. "L'arrivée de Deliveroo est un beau renfort culinaire pour notre ville : elle crée des emplois supplémentaires et ajoute une portion supplémentaire de service à la clientèle où nos résidents peuvent aussi profiter chez eux de toutes les bonnes choses que Roulers a à offrir", sonne-t-il.

Au début de l'année, Deliveroo a déjà annoncé une expansion dans une douzaine de villes belges, dont Alost, Genk et Saint-Trond. Au total, le service de livraison de repas est désormais disponible dans 27 villes belges.