La compagnie aérienne américaine Delta Air Lines veut avoir embauché plus de mille nouveaux pilotes d'ici l'été prochain. La compagnie aérienne compte sur une forte reprise après la crise du coronaire et prévoit de desservir davantage de destinations. Selon Delta, le nombre de vols intérieurs retrouvera dès ce mois-ci les niveaux d'avant la crise. Au second semestre, la reprise sur les vols transatlantiques devrait également être sensible. La réouverture des frontières dans des pays comme l'Italie, l'Espagne, la France et la Grèce ajoute à l'optimisme croissant.

Delta employait près de 13 000 pilotes à la fin de l'année dernière. Au plus fort de la crise, Delta a fait ses adieux à environ un cinquième de ses effectifs, dont certains sont partis en congé sans solde.