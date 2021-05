Vendredi dernier, Monument Assurance Belgium (MAB) et Intégrale ont conclu un accord portant sur le transfert de l'ensemble des portefeuilles d'assurance d'Intégrale et de son personnel. Les administrateurs provisoires d'Intégrale, filiale de Nethys, ont estimé que l'offre de MAB répondait le mieux aux intérêts des détenteurs de police d'assurance et du personnel d'Intégrale.

L'assureur liégeois Intégrale cherchait un repreneur depuis plusieurs mois. Il a en effet besoin d'être recapitalisé pour pouvoir répondre aux exigences de solvabilité européennes, son principal actionnaire, le groupe Nethys à 71%, n'étant pas disposé à renflouer les caisses.

Les deux interlocuteurs ont finalement conclu une convention de cession d'actifs.

Deminor est à présent mandaté par des détenteurs de créances subordonnées d'Integrale (les "obligataires"), afin de s'assurer que leurs intérêts soient bien pris en considération dans le cadre de la transaction envisagée.

"Ces derniers mois, Integrale n'a pas rempli ses obligations de reporting et d'information à l'égard des obligataires alors qu'il s'agit d'un engagement repris dans le prospectus de l'émission de 2014", peut-on lire dans le communiqué du cabinet de conseil.

En conséquence, "Deminor convoque, pour le compte d'obligataires détenant plus de 20% des obligations en circulation, une assemblée générale des obligataires", ponctue le cabinet. La date n'a pas encore été fixée, mais l'AG des obligataires devrait toutefois se tenir avant celle des actionnaires prévue le 29 juin.