Le ministre des Indépendants et des PME, Denis Ducarme, n’exclut pas des poursuites judiciaires et la saisie de l’Autorité de la Concurrence contre Uber Eats et Deliveroo.

Le ministre Denis Ducarme a décidé de saisir l’Inspection économique à l'encontre de Uber Eats et Deliveroo après avoir rencontré les représentants de la campagne #Savemyresto, un ensemble qui réunit des restaurateurs fachés contre les plateformes Uber Eats et Deliveroo. Ceux-ci dénoncent des pratiques de marché jugées agressives opérées par les plateformes de livraison. En cause ? Ces entreprises américaines prendraient des commissions trop élevées par rapport aux services que les restaurateurs prestent et mettraient également en place des campagnes de promotion à charge des restaurants sans les concerter au préalable.

Des pratiques potentiellement illégales à la suite de la réforme du Code de droit économique intervenue en 2019. "Ceux qui abusent de leur position dominante trouveront la puissance publique sur leur chemin", a déclaré le ministre des Indépendants et des PME. "Je ne les laisserai pas fragiliser un Horeca déjà très impacté par la crise."

Outre les actions que pourront prendre ces restaurateurs, le ministre Denis Ducarme a saisi l’Inspection économique afin que celle-ci établisse si les pratiques d’Uber Eats et Deliveroo relèvent de pratiques agressives de marché interdites par le Code de droit économique.